藍營桃市議員當選人被控涉賄 團隊反駁「不實指控」

新嶺里社區發展協會理事長劉家霖，今早到桃園地檢署按鈴控告民黨籍桃園市議員當選人林正峰違反「公職人員選舉罷免法」。（記者鄭淑婷攝）

2018-12-04 11:27

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市龜山區新嶺里社區發展協會理事長劉家霖，今早到桃園地檢署按鈴控告國民黨籍桃園市議員當選人林正峰涉嫌違反「公職人員選舉罷免法」，他指控林正峰競選團隊林姓幹部，上月15日早上11點多，直接帶著2000元紅包到他住處給他及妻子，並明示在選舉時投票支持林正峰；對此，林正峰服務處反駁是「不實指控」，將反控劉家霖誣告。

劉家霖表示，上月15日早上11點多，林姓幹部兩度來找他，並直接將裝有2000元的紅包交給他，要他跟他的妻子在選舉時投票給林正峰，當下他就想去檢舉，但家人擔心受到壓力、不讓他去檢舉，不過，他家客廳裝有監視器，剛好拍到林姓幹部送紅包的畫面，他提告時已將這些證據都送交檢方。

劉家霖表示，隔天林姓幹部還送來10箱礦泉水，要他幫忙跟會員拉票；據悉，新嶺里社區發展協會有6、70名會員。對此，林正峰服務處指出，這些都是不實指控，選舉期間經費有限，連炒米粉都只能在總部，哪有錢買票，將反控劉男誣告。

對此，林正峰透過服務處發出新聞稿指出，劉男此舉已嚴重污辱他一生的清譽，將對劉男提出誣告及妨害名譽告訴。

林正峰表示，他從政三十年來，一直秉持清白參選、清白從政，每次選舉都是用政見和服務成績爭取選民認同和支持，他經歷過鄉民代表、縣議員、鄉長、立委和市議員多次選舉，都是一步一腳印向選民請託拜票，此次議員選舉也一樣，都是透過説明會親自面對面向選民請託方式競選。

林正峰説，劉男的檢舉行為簡直莫名其妙，已對他造成嚴重的人格污辱，他無法容忍劉男胡亂不實指控，將反控誣告及妨害名譽，並不排除提出民事賠償。

（更新：12：30分）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/