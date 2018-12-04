酒店少爺褲頭藏毒 被逮扯「坐檯小姐看他可愛給的」

2018-12-04 11:20

〔記者許國楨／台中報導〕在台中某知名酒店當少爺的游姓男子，前晚開車攜毒外出，違停被盤查時以尿急為由急奔加油站廁所，企圖丟包毒品被識破，先是被警方在車內查獲安毒吸食器，接著又在腰部發現纏綁在束帶的毒品，他辯稱是稍早在同酒店上班的坐檯小姐無償交付，訊後仍被依毒品罪嫌送辦。

台中市警局保安大隊特勤中隊當晚巡經文心路、台灣大道路口一處加油站附近，發現一輛紅色自小客紅線違停，上前盤查時光目視就看到車內副駕駛座上放置一個安毒吸食器，隨即不動聲色要求有毒品刑案紀錄的24歲游姓駕駛下車受檢。

游男此時面露痛苦神情，表示因尿急二話不說即往加油站廁所方向狂奔，特警研判身上藏毒的他，藉由到廁所丟包尿遁的可能性相當高，立即追上前攔下，當下發現他褲頭異常隆起，仔細察看原來是游男利用腰部束帶將毒品纏繞在一起藏在褲頭。

警方將游男帶回偵辦，共起出小惡魔毒咖啡包（9.86公克）、安非他命3包（5.95公克）及K他命2包（2.91公克）等毒品，在某知名酒店當少爺的游男坦承染有毒癮，因缺錢購毒，這些毒品是在同酒店上班的坐檯小姐看他可愛無償提供交付。

警方對其說詞存疑，懷疑係避重就輕的卸責之詞，訊後先將全案依毒品罪嫌送辦，再繼續深入追查毒品來源。

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