網路嚴禁賣菸酒 代購賺差價被抓虧大

2018-12-04 11:34

〔記者張聰秋／彰化報導〕出國代購者請注意了，彰化縣政府財政處發現，因菸酒價格貴，民眾出國在機場買免稅菸酒，拿到網路上銷售賺價差的情況越來越多，國內目前尚未開放以電子交易方式買賣菸酒品，違規被查獲將會受罰，罰鍰最低1萬元、最高5萬元，已有不少民眾因此受罰。

財政處副處長楊素祝說，國內現行法規，不能賣菸酒給未滿18歲的民眾，買賣交易要做身分年齡辨識，網路上無法進行年齡辨認，自然就不能在網路平台或社群網站販賣，民眾往往不知道有此項規定，從機場帶回菸酒於網路轉賣，遭到檢舉而受罰，在政府仍未開放網路可以販賣菸酒品，請民眾遵守規定。

根據菸酒管理法第30條第1項規定，酒之販賣或轉讓，不得以自動販賣機、郵購、電子購物或其他無法辨識購買者或受讓者年齡等方式為之。違反者，依本法第55條規定，應處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，並按次處罰。

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