「不匯錢會被關」 警方阻詐保老婦200萬老本

2018-12-04 09:31

〔記者王駿杰／新竹報導〕70歲陳姓老婦接獲「假檢察官」的詐騙電話，對方聲稱陳婦銀行帳戶與健保卡都遭盜用，涉及洗錢，需將銀行帳戶內200萬元定存解除，交給檢察官監管，陳婦信以為真，趕往台銀新竹分行解約欲轉帳，所幸行員覺得有異，機警通知保七警方，陳婦才在行員、警方勸說下發現遭詐，即時保住老本。

保七警方今指出，陳婦接獲詐騙電話，對方自稱是檢察官，指陳婦的帳戶與健保卡都遭盜用，涉及洗錢刑事案件，須將銀行帳戶內200萬元定存解除，轉帳到指定郵局帳戶供檢察官監管，否則將被收押坐牢。

警方指出，陳婦嚇壞了，上月29日中午依詐騙集團指示到台銀新竹分行解約，陳婦因不了解手續，拜託台銀蔡姓女行員幫忙填單，並向蔡女稱「因郵局較方便提款，才會轉帳到郵局，絕對沒問題。」

由於陳婦是台銀老客戶，蔡女研判「郵局較方便領錢」恐非提款主因，便暫緩填單，並通知保七警方前來關心了解。

警方指出，經保七員警曾仁國、陳偉、蕭正功、張世欣、呂切克與蔡女輪番關心，陳婦才鬆口講出提款原因。警方立刻向郵局查證，終於讓陳婦了解自己差點遭詐，即時保住老本，後續保七警方也將相關資料轉交轄區警方，追查幕後詐騙集團。

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