老公突愛上運動？妻跟蹤果然逮到偷情鐵證...

桃園市一名已婚潘姓男多次藉口要去健身，卻偷偷和外遇對象約會。（情境照）

2018-12-04 08:57

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市一名已婚潘姓男子，日前與王姓女子認識後，常多次藉口要去健身，潘妻覺得有異狀，便偷偷跟蹤丈夫外出，果真抓到丈夫與王女上床證據，找到用過的保險套等，氣得她控告通姦。

綜合媒體報導，潘男與妻子結婚7年多，去年認識了王姓女子，兩人便開始偷偷交往，潘還多次藉口運動健身，且一出去就是兩個多小時，令潘妻起疑。

潘妻決定跟蹤丈夫外出，發現他藉口運動，卻是到王女租屋處與她約會，有次更目睹王女送丈夫出來，便趁丈夫下次再「外出運動」時報警抓姦，當場逮到潘男與王女同床，更找到一個用過保險套，最後控告兩人通姦。

王女向檢方辯稱，曾看過潘男身分證，因配偶欄為空白的，不知潘男已婚，且潘男亦承認對王女隱瞞已婚身分，身分證上亦未註記，因此檢方對王女採不起訴處分，只以通姦罪起訴潘男。法院審理時，潘男坦承和王女平均每週幽會1次，1年親熱約45次，向妻子道歉，允諾會和王女斷絕往來，最終獲妻子原諒。

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