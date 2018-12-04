獨家》陸軍官校搞丟65K2步槍槍機 3天後草叢裡尋回

參謀總長李喜明今年曾赴陸軍官校主持三軍九校院聯合入伍訓練開訓典禮，授予入伍生象徵軍人責任與使命的65K2步槍。（記者陳文嬋翻攝）

2018-12-04 02:01

〔記者陳文嬋／高雄報導〕陸軍官校上周三清點械彈，發現65K2步槍的槍機短少1支，全校師生總動員，花了3天翻遍校園，終於校園草叢尋獲，官校坦承行政管理疏失，將檢討改善械彈管理，並追究相關人員違失責任。

陸軍官校是培育軍官的搖籃，上周三實施每季械彈清點，發現65K2步槍的槍機短少1支，由於槍機是步槍的重要零件，是讓子彈射擊出去的關鍵零件，也官校立刻編組總動員，全校師生翻遍校園角落，終於本月1日在保管械彈的庫房旁草叢中尋獲槍機。

由於65K2步槍屬於動員武器裝備，平時存放於動員庫房中，最近一次使用是今年三軍九校院聯合入伍訓練，由學生使用步槍訓練，8月20日完訓後，繳回步槍及槍機，交由官校人員分開保管，經人員清點確認無誤，初步排除入伍生涉案可能。

沒想到事隔3個多月，竟發生65K2步槍的槍機短少1支，這段期間仍有人員出入庫房，維護、送修槍枝等，由於屬於動員武器裝備，不用每天清點械彈，官校人員出入過程中，也未全面清點械彈。

值得一提的是，動員庫房裝有監視器，全天候二十四小時監控，管理人員出入需要持特定鑰匙才能開門，且鑰匙平時由特定人員保管，究竟槍機如何不翼而飛？又為何在校園失而復得？全案疑點重重，令人匪夷所思。

陸軍官校坦承行政管理疏失，已成立專案小組展開調查，目前調閱監視器畫面，進行相關人員調查，以釐清整個案情，並檢討管理疏失，加強門禁管制，要求相關人員講習，強化軍品管理紀律，杜絕類似情事發生，後續相關人員懲處部分，將由國防部做決定。

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