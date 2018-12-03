婚姻平權延長戰 挺同方將發動司法戰 並對公投舞弊提出告訴

2018-12-03 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕隨著「愛家3公投」在11月24日，以反同方700多萬票大勝挺同方的300多萬票後，不僅重擊國內日益高漲的平權呼聲，關注此事的外國媒體也紛紛報導，指公投結果重創台灣身為亞洲平權先驅者的聲譽；不過挺同方的「伴侶盟」在12月2日宣布，將在12月展開「守護釋字748行動」，除了繼續「撤銷反同3公投行政訴訟」，也將針對公投中發生的舞弊行為提出告訴，正式宣示進入延長戰。

《風傳媒》報導，成功促使「婚姻限一男一女違憲」大法官釋字748號，讓台灣即將在2019年5月實現婚姻平權的「伴侶盟」，先前在「愛家公投」3案通過中選會初審時，便與祁家威共同向法院提起行政訴訟，要求停止執行公投案；不過最後並未成功阻擋，而公投也順利進行。

「伴侶盟」表示，目前準備發動的行政訴訟包括在12月6日開庭的「隔離專法公投撤銷案」、「婚姻定義公投撤銷案」以及在12月11日開庭的「禁止同志教育公投撤銷案」；若未來判決出爐，認定「反同3公投」違憲、違法而撤銷，公投效力將會全面推翻。

而針對公投期間「選票已蓋好章」、選務人員拒絕提供特定公投案選票、愛家公投方違法宣傳等舞弊傳聞，「伴侶盟」也表示，已初步檢視事證並整理，將採取法律途徑，結果輕者可追究個人違法責任，重則直接導向「公投無效」發展；不過若是最後公投案無法撤回，伴侶盟也會持續監督「專法法案」，確保政院草案、立院通過的草案合乎釋字748所要求的「婚姻自由之平等保護」

另外針對受公投影響，使同志族群心生創傷，日前更傳出有人因此輕生的消息，各地團體與諮商中心也紛紛提供免費諮詢專線，包括同志諮詢熱線協會於12月16日前加開週六日下午2至5時電話諮詢時段、台中多處諮商中心提供個人及團體免費服務。

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