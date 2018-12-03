酒後猥褻朋友 掉了一件四角褲被逮

2018-12-03 21:37

〔記者王定傳／新北報導〕21歲張姓男子於2016年間與女子小蘭（化名）等友人喝酒後，趁小蘭酒醉之際偷摸下體；小蘭清醒自己衣衫不整，地上還有1件男性四角褲，報警處理，經鑑定，小蘭內褲、下體及四角褲都有張男DNA。張男辯稱他曾攙扶小蘭，可能是小蘭自己摸了該部位再摸自己，產生「移轉DNA」，新北地院不採信，依乘機猥褻罪判他10個月徒刑。

2016年9月16日凌晨，小蘭與張男等友人在她的住處喝酒，因不勝酒力醉倒，隔日晚間6時許，她酒醒後才發現自己的胸罩背扣被打開、內褲及短褲均遭拉下，且地上有不明四角褲，隨即報警並至醫院驗傷。

據了解，小蘭在醫院時，當場脫下自己內褲，交給醫師放在採證袋中送驗，檢驗顯示，小蘭外陰部及內褲內面底層，加上那件四角褲都有張男DNA。

張男起初否認該四角褲是他所有，後來經檢察官提示檢驗結果，改口說，因小蘭的嘔吐物沾到他褲子，才把外褲及四角褲脫下來清洗，洗完後決定四角褲不要了；張男的律師還說，可能是攙扶過程有碰到小蘭身體，小蘭觸碰到該部位把DNA轉移到內褲上。

合議庭認為，小蘭的外陰部及內褲內面底層，皆採得張男的DNA，可證明他是利用小蘭酒醉之際猥褻，且小蘭證稱在醫院才脫下內褲，並未觸碰到內褲底層，她的內褲也未與張男四角褲放在一起，並無證據污染情形，也無法證明她內褲中所採到的張男DNA，是因「觸碰DNA」產生，加上張男前後供述不一等，判定有罪。

合議庭斥責張男趁被害者酒醉之際，乘機猥褻，所為敗壞社會善良風俗，行為並對小蘭身心造成一定之陰影及創傷，且犯後始終否認犯行，態度難認良好，判刑10月。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/