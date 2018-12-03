少年補習遲到還嗆聲 老師抓狂持木條狂毆體罰遭告

2018-12-03 20:50

〔記者曾健銘、王宣晴／新北報導〕新北市蘆洲區13歲黃姓少年，上個月因補習時遲到1小時，遭鍾姓導師責罵並詢問遲到原因，但黃少因回應口氣差，讓鍾男心生不悅，當場持木條體罰黃少手臂，讓黃少痛得嗆罵三字經還摔書本，鍾男聽聞後「理智線斷裂」，拿著木條狠狠毆打少年，造成其背部、手臂、腰部多處挫傷，黃父事後前往補習班問罪，揚言鍾男如不捐出20萬元給偏鄉學校幫助弱勢，否則提告，最後鍾男因金額過高拒絕，雙方對簿公堂，黃父也向媒體投訴導師惡行。

黃父指控，兒子目前就讀國二，在校因為參加籃球隊，10月31日當晚，他練完球後又與同學去吃火鍋，遲至晚上7點30分才抵達平時補習的林澈文理補習班上數學課，導致鍾姓導師不滿，責罵同時還詢問兒子是否要加補英文，但因兒子回答口氣差又敷衍，鍾老師竟拿起木條體罰兒子；兒子挨打後痛得飆罵：「幹，好痛！」甚至將桌上課本摔在地上，鍾男認為兒子口氣差還罵他三字經，再度拿木條毆打兒子。

黃父說，兒子在補習班遭毆打後返家不敢提起，直到隔天上廁所時血便，詢問之下才說是遭老師毆打；隔天前往補習班興師問罪，鍾姓導師承認體罰，但聲稱是因黃少態度不佳又對他飆罵三字經才失控動手，起初業者承諾退還1萬8000元的補習費，往後上課時還能給予優待價，希望藉此和解並息事寧人，但黃父拒絕，反而要求鍾姓老師捐20萬元給偏鄉學校，即不再追究，但鍾男以金額過高為由拒絕，他才帶著兒子到蘆洲分三民派出所提出傷害告訴。

林澈文理補習班鍾姓教師電訪時表示，承認動手毆打黃姓少年，但因黃少個性叛逆且有多次遲到紀錄，因考量少年參加校隊，黃少母親多次跟補習班溝通協商，才同意少年延後到晚上6點50分上課就好，沒想到當天黃少遲至7點30分進教室，詢問時少年才不耐煩且口氣差地回嘴：「跟同學去吃火鍋！」

鍾姓教師接著說，因為少年英文差，隨後又詢問黃少要不要留下來上英文課，但少年卻愛理不理，最還才敷衍地回答：「隨便你啦！」他才拿了木條教訓少年，沒想到少年又回嗆三字經，甚至摔書本，他當場情緒失控，又繼續體罰少年。

鍾姓老師表示，體罰後有向黃少母親說明，她也能理解並接受，還希望補習班能夠多加管教；未料隔日黃少父親就到補習班興師問罪，因先前都是黃母向補習班聯繫，黃父突然出現還要求他捐贈20萬元給偏鄉學校，否則要提出告訴，讓他非常錯愕，事後補習班雖然釋出善意，願意退還1萬8000元的學費，他也表示因經濟能力無力負擔20萬元捐款，但黃父仍堅持提告，他也只能無奈接受。

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