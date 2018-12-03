「警光獎」下午頒獎，80位績優警獲表揚。（記者姚岳宏翻攝）

2018-12-03 21:42

〔記者姚岳宏／台北報導〕警察之友總會下午在警政署舉行「107年國家警光獎」頒獎典禮，由署長陳家欽、警友總會理事長郭台強、最高顧問葉國一分別頒發獎座與獎金給80位國家警光獎得主，對於得獎人的卓越表現大加贊許，更對全國警察人員的辛勞付出，表示由衷謝意。

「國家警光獎」是警友總會最高顧問葉國一，為鼓勵警察積極打擊犯罪、慰勉同仁辛勞，連續2年各捐贈新台幣1,000萬元，作為執行治安工作績優警察人員獎勵金，陳家欽致詞時，特別對葉國一的熱心公益深致謝意。

警政署今年從全國各警察機關薦報90個團體及152位個人績優的事蹟中，甄選出30個團體及50位個人績優警察同仁。尤其是刑事局於去年8月起至今年6月止，共計偵破34件跨境案件，緝獲230人。其中跨境電信詐欺案件9件174人，毒品案件共偵破24件53人，成功緝獲2千餘公斤毒品。

此外，新北市警局建置「科技防衛城CSI智慧查緝系統」，開鑑識工作先河，藉由堅強的鑑定實驗室及資訊整合之助，該局刑事鑑識團隊在轄內諸多重大刑案中，具舉足輕重關鍵，例如「三重六張街6死命案」、「破獲TATP製造工廠案」、「土城黃姓角頭遭槍擊命案」等各類刑案現場及重大社會矚目案件中，執行各式各樣現場勘察工作，深獲民眾肯定。

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