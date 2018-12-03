冤遭網遊宅男殺死 肢障鄰男脖子左臂兩刀傷

2018-12-03 20:42

〔記者王俊忠／台南報導〕沈迷網路遊戲虛擬世界的吳姓宅男誤認租住處的鄰居林姓男子是網遊仇家派來對付他，2日下午約林男到租住處持牛排刀刺殺林男致死。今下午檢方相驗林男大體、發現頸部與左前臂有兩處刀傷；並以犯殺人重罪有滅證事實、逃亡之虞，向法院聲押吳嫌獲准。

今天上午，警方對吳嫌訊問筆錄，吳嫌再次說是以為林男是網遊仇家派來對付他、破壞他與女友的感情，才會在2日下午約住在8樓的林男到7樓租住處談判，並持牛排刀砍殺林男至死。據了解，吳男行兇後仍從容在浴室洗澡，屋內地板流了大片血跡，林男死狀相當淒慘。

檢方下午相驗林男大體時，林男母親說，兒子是中度肢障者、行動不方便，有身障手冊，因為肢障緣故，一直找不到工作，待業迄今，兒子沒在玩網路遊戲，不知道兒子與吳男的認識互動關係；她痛批兇手很狠心、竟對身障兒子下得了手。

台南地檢署檢察官徐書翰指揮警方調查這件命案，今天下午相驗遺體時，發現林男身上外觀有2處刀傷，分別在左前臂與頸部，預計4日下午解剖查明確切死因。吳嫌經檢察官訊問後，檢察官認為他涉犯殺人罪嫌重大、有滅證事實與逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。

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