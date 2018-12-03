男嬰出生3天被遺棄活生生窒息亡 生母起訴

2018-12-03 19:40

〔記者王定傳／新北報導〕21歲賴姓女子因害怕二度未婚生子挨罵，竟將生下3天的男嬰裝入手提袋，棄置路旁機車腳踏板上，害男嬰活活窒息而死；新北地檢署今依遺棄致死罪嫌起訴賴女，並請求依兒童及少年福利與權益保障法規定，加重其刑，考量她無前科，犯後認罪，年紀還輕，深感後悔，請法院量處適當之刑，以啟自新！

住在新北市三峽、未婚的賴女已育有一名3歲的兒子，當初就因交友複雜、生父不詳被爸爸責備，今年8月18日，她又獨自在廁所產下男嬰，害怕會被罵，認為自己沒工作能力，恐無法再負擔扶養一子，帶著男嬰騎車到鶯歌，將男嬰隨意放在謝姓騎士的機車踏板上，結果害男嬰活活窒息死亡。

同月21日，謝男在機車踏板上發現包包後，認為可能是隔壁機車車主所遺落，直接放置到隔壁尤姓男子機車踏板上，後來尤男發現後認為手提包重量較重，擔心有違禁品而報警處理，警方打開一看全案才曝光。

警方事後透過監視器畫面揪出賴女，她坦言在遺棄前，小孩還有呼吸，加上法醫研究所鑑定也確認，男嬰生前被放在手提包內，活生生窒息而死，檢方因而依遺棄致死罪嫌起訴。

檢方認為，賴女故意遺棄無自救能力的嬰兒，請法院依兒童及少年福利與權益保障法規定，加重其刑，並斥責賴女所為讓寶貴幼小生命，僅存在3天便消逝，實堪譴責，考量她年紀還輕，犯後認罪有悔意，請法院量處適當之刑，並啟自新。

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