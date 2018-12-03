情人反目！ 連鎖餐廳老闆 與女友兼事業伙伴對簿公堂

2018-12-03 20:30

〔記者李立法／屏東報導〕南台灣知名連鎖餐廳孔姓負責人與昔日事業伙伴黃姓女友，在事業起飛後卻因感情破裂反目對簿公堂，男方控告女方侵占餐廳上千萬元營收，女方反控男方誣衊損她名譽，提告求償並要求分配餐廳一半資產，法官審理後裁定，男方要賠女方20萬元，還可上訴。

黃女主張，她與孔男曾同居共財，為共同經營的餐廳出錢出力，她與孔男雖無夫妻之名，卻有夫妻之實，因孔男外遇，導致雙方關係決裂，孔男竟控告她侵占2人共同出資購買的車輛及餐廳營收1千多萬元，檢方查無實證以不起訴處分結案，還她清白。

黃女不滿孔男誣指她侵占財物，導致她受到司法調查，名譽受損，於是向孔男提告求償1百萬元，並以餐廳合夥人的身分自居，請求分配餐廳一半資產。

孔男則主張，該餐廳是他一手創立，黃女只是餐廳的經理，且領有薪水，並非餐廳合夥人，兩人僅曾為男女朋友關係，並非夫妻，黃女無權分配餐廳一半資產，因黃女曾利用職務之便，將餐廳營收匯入私人戶頭，他基於合理懷疑才提出侵占告訴。

法官檢視相關事證及餐廳員工說詞後，認為孔、黃兩人並非夫妻關係，黃女也無法提出自身為餐廳合夥人的有利證明，故要求分配餐廳一半資產，實屬無據，但孔男明知該汽車為黃女所有，還提出侵占告訴，顯已不法侵害黃女名譽，應賠償黃女20萬元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/