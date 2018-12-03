中國漁船越界捕撈 台中海巡查獲3船22人押回偵辦

中國漁船越界捕撈，海巡署人員登船檢查，並將船上漁獲倒入海中。（記者歐素美翻攝）

2018-12-03 18:57

〔記者歐素美／台中報導〕海巡署第四巡防區指揮部指揮艦隊分署台中海巡隊、中部地區機動海巡隊艦艇，這兩天在台中港外36浬、44浬、46浬處，發現3艘中國漁船越界捕魚，經強靠登檢取締，查獲3船共22人非法越界捕魚，事實明確，依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例，將人船押返台中港隊部碼頭偵辦，船上漁獲則海拋處理。

本月2日晚上6點多，台中海巡隊PP10060艇於台中港外36浬處（領海基線外16浬，N24-24、E119-50），發現中國籍「閩獅漁6335號」漁船非法越界捕魚，立即要求該船停船接受檢查，經登檢確認船艙有漁獲600公斤，依法海拋，船上的中國籍船長蔡建設（56歲）等8人，並押返台中港隊部碼頭。

今天中午，台中海巡隊PP10060又於台中港外44浬處（領海基線外18浬，N24-19、E119-41）發現1艘越界的中國籍「閩惠漁01592號」漁船，經登檢後發現船上計有中國籍船長莊志興（42歲）等7人及非法漁貨200公斤，漁獲除依法海拋，並將人船帶回台中港偵辦。

無獨有偶，今天中午，中部地區機動海巡隊金門艦也於台中港西外46浬處（領海基線外19浬，N24-19、E119-39）發現1艘越界的中國籍「閩恵漁01929號」漁船，違規作業，經登檢後發現船上計有中國籍船長張耀宗（45歲）等7人及非法漁貨100公斤，漁獲依法海拋，並將人船押回台中港。

台中海巡隊表示，中國非洲豬瘟橫行，3艘中國籍漁船經清艙，雖未發現豬肉等其他製品，但海巡人員仍依規定通報，行政院農委會動植物防疫檢疫局台中分局台中港檢疫站並派員至台中港碼頭實施全面消毒工作，以防疫病境外移入。

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