酒吧頭家變淫狼 猥褻員工判2年6月

2018-12-03 18:39

［記者陳賢義／台東報導］自營酒吧男子忠哥（化名）見員工佳佳（化名）因酒醉意識模糊躺臥在酒吧1 樓沙發上，即趁打烊客人均離去之際，將佳佳帶往2樓休息，掀開衣物及褪去內褲，撫胸親吻，隨後赤裸下身欲性侵，被佳佳驚醒斥責制止，才停止淫行，台東地方法院審理，依乘機性交未遂罪，處有期徒刑2年6月。

佳佳指稱，當晚不知怎麼上樓去的，只知道醒來的時候是在二樓，醒來時發現忠哥壓在身上，上半身有穿衣服，下半身都沒穿，而她的衣服被往上掀開，褲子跟內褲都被脫掉，忠哥用嘴跟手碰觸她的胸部，之後就想霸王硬上弓，她用盡最大的力氣推開及叫喊不要，對方才停止。忠哥到案則推諉醉酒不知發生何事。

法官審酌被告為滿足一己性慾，竟趁被害人酒醉意識不清之際，逕將帶至2樓休息室，趁其酒醉昏睡不知抗拒，掀開及褪去衣褲，撫胸親吻欲性侵，後因被害人驚醒抗拒未得逞，嚴重侵害被害人性自主權，且因此產生創傷症候群，心靈難以抹滅的傷害，犯後還不見悔意，至今未致歉或達成和解，所為實不可取。

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