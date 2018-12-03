1年被同1警察抓3次 通緝犯怨嘆「冤家路窄」

2018-12-03 16:59

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市黃姓毒品通緝犯，騎腳踏車行經中市東區時，看到便衣警察在跟蹤他，有多項毒品前科的他，警覺心很強，立即急轉彎閃避，自認甩掉警察的他，正沾沾自喜之際，卻見迎面而來的是一張熟面孔，竟是之前抓他2次的邱姓警員，1年內被同一名警察抓3次，他驚呼「怎麼又是你？」

邱員幽默說「你我很有緣份」，黃男卻不這樣想，怨嘆「我很衰，跟你是冤家路窄」。

中市警局三分局立德派出所調查，今年4月間，黃男（49歲）被發佈毒品通緝，邱員等員警緝捕時，他戴著鴨舌帽，壓低帽緣擋住臉部，宣稱「我不姓黃」，想偷溜逃逸，被邱員識破逮捕，解送台中地檢署後，他很快交保釋放，開庭卻又沒有到，又再度被發佈通緝，今年8月第二度被邱員抓到，但因吸毒不是重罪，甚少被羈押，他又再度交保釋放，今年11月21日，第三次被通緝。

立德所員警知道他很狡猾，遂於他經常出沒之處，部署多名便衣警察緝捕，上月29日上午，他騎著腳踏車，行經東區振興路與信義街口時，見到前方有一陌生男人，警覺心很強的他，研判是便衣警察，立即急轉彎，迅速轉回振興路，這名便衣警察行蹤敗露後，並未追逐黃男，而是把黃男的行進方向，通知其他警力。

黃男轉頭查看，不見便衣警察尾隨，正沾沾自喜甩掉警察之際，不料，迎面而來的是一張熟悉面孔，他嚇得說「怎麼又是你？」，原來是在今年4月與8月，曾經抓他2次的邱員，邱員幽默說，這是兩人有緣，黃男卻直呼倒楣，1年內被同一警察抓3次，這不是緣分，而是「冤家路窄」，偵訊後解送地檢署歸案。

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