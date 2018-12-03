帶女友來台旅遊竟殺害 港男陳同佳遭台通緝

2018-12-03 16:51

〔記者溫于德／台北報導〕香港籍男子陳同佳，今年2月8日帶女友潘曉穎來台旅遊，卻殺害對方後於同月17日返港，隨後變賣女友衣物、盜領銀行帳戶。案經士林地檢署8月餘時間偵查，今日正式對陳發佈通緝，並同步發函法務部轉請陸委會向香港政府請求遣送陳來台。

士檢發布新聞稿指出，潘女父親因遍尋不著愛女、向香港警方報案，並於今年3月11日來台求助警方；2日後，檢警隨即在捷運竹圍站附近發現已懷孕13週以上的潘女遺體，後經釐清案情，鎖定陳同佳涉嫌重大，並認定他來台前已計畫殺人。

豈知，陳同佳早已躲回香港，而士檢雖於3、4月間二度向香港政府提出司法互助請求，但未獲任何音訊；今年7月，士檢再度致函香港、告知國內掌握證據或情報，表達香港若提出司法互助請求，台灣將給予協助，無奈仍未獲回應。

但檢察官考量人命關天，不應放棄任何追訴陳同佳的機會，且潘女父親多次向士檢表示希望台灣向香港政府請求移送來台接受追訴及審判，因此，今天已正式透過法務部向香港政府請求將陳遣送來台受審。

士檢認為，保障人權、維護公義均是人類普世價值，同時是檢察官天職，一條年輕珍貴的生命，遭受殘酷冷血的殺害，導致被害人家屬心痛，士檢實在不願見到真兇因跨境藩籬的隔閡、而逍遙法外；盼台港能克服法制差異，找尋合作辦案的出路，遣送陳同佳來台受審，並回應士檢所提之司法互助請求。

士檢最後表示，若香港政府願意遣送陳同佳來台，不但能使受到有效的追訴及公平的審判，也可撫平潘女家屬受創的心靈，為台港社會人心求得公理與正義。

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