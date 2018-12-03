女兵控遭長官摸股溝 法院打臉部隊逆轉判性騷成立

2018-12-03 16:54

〔記者蔡清華／高雄報導〕海軍陸戰隊登陸戰車大隊，爆出女兵在凌晨衛哨交班時，遭張姓下士摸股溝性騷，全案經海軍陸戰指揮部申訴委員會以罪證不足駁回，但橋頭地方法院，傳訊相關證人及中隊輔導長後，發現張男曾在部隊內部調查時，坦承有對女兵做出「不禮貌之行為」，認定性騷成立，判張3個月徒刑。

判決指出，服役於海軍陸戰隊登陸戰車大隊第三中隊（蚵仔寮營區）張姓下士，今年元月25日凌晨1時45分許，擔任衛兵交接之帶哨勤務，帶服大門衛兵哨女兵，前往營區大門交班，趁女兵不備之際自後方以手指由下往上滑動觸摸女兵臀部股溝部位，女兵立即以手肘往後推拒而罷手。

女兵不甘受辱，之後向部隊長官反應，提出職場性騷擾申訴，同時報警處理。

部隊輔導長曾在元月31日約詢張姓下士，輔導長先試探性詢問他有無讓衛兵單獨下哨的情況，張坦承確曾有過後，不待輔導長訊問，就自己承認無法控制自己，而有觸摸女兵臀部的行為，輔導長還為此誇讚很欣賞他的勇氣，立下案情自白書，承認對女兵做出「不禮貌之行為」。

但張在陸戰指揮部申訴委員會調查時，改口否認對女兵性騷，委員會雖約詢相關當事人，發現所陳述的情節內容有出入，亦無其他監視器畫面等客觀事證，委員會投票表決，認為罪證不足性騷不成立。

橋頭地院受理調查時，傳訊兩造雙方、當天另1名下哨衛男衛兵，以及部隊輔導長等人，發現下哨衛兵雖無明確看到性騷動作，但女兵及下哨衛兵的就有關交接說法較為一致，且輔導長也證稱張一度曾坦承有觸摸女兵臀部的行為，認定性騷案成立，可上訴。

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