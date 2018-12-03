總統維安再爆不倫戀！ 已婚憲兵男女軍官營內偷情

總統維安系統再傳桃色醜聞！負責正副總統官邸警衛安全任務的憲兵司令部警衛大隊，傳出已婚男女不倫戀。（資料照）

2018-12-03 16:08

〔即時新聞／綜合報導〕總統維安系統再傳桃色醜聞！負責正副總統官邸警衛安全任務的憲兵司令部警衛大隊，傳出已婚的劉姓上尉與林姓女士官關係甚密，甚至在營內及值勤場所親密互動，關係曝光後，憲兵指揮部將兩人記大過嚴懲，雙雙申請退伍獲准。

據《蘋果》報導，憲兵司令部警衛大隊被爆不倫戀，均已婚的劉姓上尉與林姓女士官，發展出不當關係，甚至不顧女士官丈夫也在同一營區任職的情況下，兩人在營區內牽手、擁抱，憲兵指揮部接獲爆料後介入調查，立刻將兩人調離現職。

憲兵指揮部表示，兩人確有「過從甚密」狀況，已予男女兩人記大過嚴懲，事後雙雙申請退伍獲准，憲兵指揮部強調未來會加強宣導，避免類似情事。

日前負責總統維安的國安系統傳出不倫戀，已婚陳姓女侍衛官不顧同事眼光，戀上未婚謝姓男侍衛官，不料戀情曝光後，總統府侍衛長將陳女調離總統府，謝男還繼續擔任總統侍衛官，引發同事批評，認為恐重創總統府形象。

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