精神病婦人衝小吃店打小孩 家長怒攔報警送醫

2018-12-03 15:08

〔記者歐素美／台中報導〕林姓男子一家4口昨天下午2點在沙鹿區光大路一家小吃店用餐，結果一名女子突然衝進店內，打了其9歲女兒一下，然後離開，林男見狀十分訝異，立即衝出店外將穿著紅衣的婦人攔下並報警，警方到場發現39歲柯姓婦人患有精神疾病，之前也曾打鄰居小孩被告，經將婦人帶回派出所後，立即要求家屬將婦人強制送醫。

林姓男子帶著妻子及2個女兒，昨天下午到沙鹿區光大路一家小吃店用餐，不料，一家人用餐時，一名穿著紅衣的婦人突然走進店內，就朝坐在最外側的9歲女兒背部打了一下，隨即離去，一家人對這突如其來的狀況都嚇到了，林男不忍女兒受辱，隨即衝出店外攔住紅衣婦人，並報警處理。

清水分局光華派出所員警到場發現，紅衣婦人為轄區柯姓婦人（39歲），因患有精神疾病，之前也曾無故打鄰居小孩，被鄰居控告傷害，甚至在公車上辭巴他乘客的頭，家人將她強制送醫，可能病況好轉才返家，不料，又惹出禍來。

家人表示，柯婦可能最近沒有按時吃藥，「症頭才又起來」。民眾則擔心小燈泡事件重現。警方希望家屬將柯婦送醫，家屬隨即將柯婦送往沙鹿童綜合醫院；林男則表示，將保留法律追訴權。 警方呼籲民眾若家有暴力傾向的精神異常病患，平時應加強約束管制，並按時用藥就醫。

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