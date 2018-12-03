散佈假訊息、謾罵「民進黨走狗」 藍營中配議員落選人判賠3萬

2018-12-03 14:49

〔記者張瑞楨／台中報導〕從中國嫁到台灣，並獲得國民黨提名參選南投縣議員的新住民（俗稱中配）史雪燕，與從中國嫁到台灣的同鄉中配4人，未經合理查證，就於Line群組內，散發謾罵羊姓中國籍新住民是民進黨人頭與走狗的假訊息，還呼籲「陸配團結」，拒絕當民進黨走狗，羊女一狀告到法院，4人依散布文字誹謗罪，判處罰金5000元，羊女再提出民事損害賠償，法院判決4女，應各賠償羊女3萬元，總計12萬元確定。

判決書指出，原告羊女是南投縣新住民愛心關懷協會理事長，案發後參選南投縣第一選區縣議員的史雪燕（國民黨提名，得票3432票，落選），當時是「社團法人台灣外籍配偶福利發展協會」理事長，雷淑葵是外配福利協會南投支會會長，江姓與徐姓女子2人是會員，5人全都是從中國嫁到台灣的同鄉，不料，2016年6月21日，史女等4人「懷疑」羊女與所屬協會支持民進黨，遂於3個Line群組，轉貼散發假訊息。

該假訊息為「我們遠嫁，在這裡無依無靠，政府連個身分證都要限制我們，民進黨從中作梗，逢中必反，我們陸配招誰惹誰？最近發現在南投市竟然有陸配姊妹願意做民進黨的人頭（指羊女），出來成立協會（ 南投縣新住民愛心協會）」、「都可以去做民進黨的走狗了？有甚麼事情做不出來？『陸配團絕對不是口號』，我們南投姊妹應該真正的用行動『證明團結』，別再被利用了」。

羊女提出刑事告訴，南投地院認為史女等4人，已公開向羊女道歉，輕判罰金5000元確定，羊女進一步提出民事損害賠償，聲明自己與所屬基金會，因史女等4人的誹謗，而飽受歧視與不信任，衍生心靈煎熬與精神痛苦，4女應賠償協會各20萬元，合計80萬元，4女還要再賠償她個人各20萬元，合計80萬元，求償總金額160萬元。

南投地院一審時，史女承認誹謗，但否認造成羊女與協會受歧視與痛苦，另3女宣稱，見到「團結」就轉傳訊息，是疏忽而轉傳，沒有損害羊女名譽的犯意，一審認定4女以「走狗」之詞謾罵，侵害羊女的名譽，判決4女各賠償羊女3萬元，合計12萬元，還要再賠償協會各2萬元，合計8萬元，賠償金額總計20萬元。

江女與徐女上訴二審，宣稱貧困無力支付賠償，但台中高分院見解與一審相似，僅認為羊女所屬的協會是法人，不是自然人，不會衍生精神痛苦，撤銷2女應賠償協會各2萬元的一審判決，其餘維持一審原判，全案判決確定。

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