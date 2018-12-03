聞名國際巴克禮公園 生態池首傳癌婦投水亡

2018-12-03 14:34

〔記者王俊忠／台南報導〕獲得國際、國家設計等大獎無數的台南市東區巴克禮公園，今午驚傳溺水事件，1名疑罹患癌症的8旬老婦被人發現浮於公園2期生態池。警、消人員到場救起已氣絕身亡，警、消並在池邊找到老婦手提袋、鞋子與1張遺書，遺書裡寫著「我罹患癌症很痛苦，請幫我聯絡兒子善後」。

據了解，當時在市立文化中心參加記者會後、走到巴克禮公園運動的某電視台駐南市黃姓記者，剛好行經生態池邊、赫見水池裡似浮著1個人、臉部朝下，他趕緊撥手機報警。警方到場說，黃記者發揮工作本職專業，發現異常立即報案，「功德一件」。

消防人員下水將溺者拉上岸，因已無生命跡象，就未送醫，用白布覆蓋大體。

警方表示，約80歲的老婦是住在南市東區，她把個人手提袋、衣物及鞋子分別掛在岸邊欄杆及岸上，手提袋有1張遺書，遺書裡大致寫著「我罹患癌症很痛苦，請幫我通知兒子善後」，也請通知警察處理。警方隨即通知老婦的兒媳前往指認，兒媳心情哀痛。

由於這是巴克禮公園兩處水池啟用以來第一宗浮屍案，警方也很訝異老婦竟然選擇在風光明媚的公園水池了結一生。

巴克禮公園2期工程曾獲得2012年國家卓越建設獎規劃設計類金質獎，於2015年1月底開放啟用，也讓該座公園總面積達9.1公頃，是南市首座荒野自然生態公園、擁有濕地，景色怡人，是座動植物生態豐富的都會生態公園，平時遊客如織。

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