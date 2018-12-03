襲胸跟診護理師2次 這位名醫慘了

2018-12-03 14:21

〔記者溫于德／台北報導〕在台北市聯合醫院陽明院區看診的洪姓新陳代謝科醫師，日前囑咐跟診女護理師修改醫令時，竟伸出鹹豬手襲擊對方胸部2次。醫師到案後雖否認犯罪，但根據其他女護理師指出「醫師時常開黃腔」，加上被害女護理師也傳訊息向先生訴苦「感覺怪噁心」，事後被士林地檢署依違反性騷擾防治法起訴。

洪姓醫師過去曾留學美國、德國，並有多本著作。但起訴指出，去年6月5日中午，醫師看診結束後要求女護理師修改醫囑內容，竟意圖性騷擾，伸手觸摸胸部2次。女護理師備感不適、立刻制止，並趁隙離開診間，事後向院內性騷擾申訴調查委員會提出申訴，同時報警處理。

案經性騷擾申訴調查委員會調查後成立。刑事部分，檢方查出，護理長當時目擊女護理師緊張地跑下樓，並告訴她「我現在很難過，要先處理一件事」等語；另名護理師則說，被害女護理師談及襲胸經過時，語氣憤怒、面目猙獰；且被害女護理師也曾傳LINE向先生表示「我今天很阿雜」、「沒關係啦只是被襲胸了感覺很噁心」、「以後不要跟他的診（指跟診）」。

此外，檢方也藉由多名女護理師得知，跟診期間，醫師都曾向她們談及性方面議題，例如「胸部很大」，導致反感。不過，否認襲胸的醫師辯稱，是女護理師要求幫忙做按摩治療等語。

檢察官最後拒絕採信醫師辯詞，認定他利用護理師打電腦時，連續碰觸胸部2次，依違反性騷擾防治法提起公訴。

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