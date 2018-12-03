「馬尼拉酒吧」引進10菲籍女舞者陪酒賣淫 業者夫妻GG了！

2018-12-03 14:09

〔記者黃建華／高雄報導〕鹽埕區「馬尼拉酒吧」吳姓老闆和菲律賓籍妻子被控引進同鄉女舞者10人來台，涉嫌扣留護照集中管理，要求陪酒並和男客「出場」性交易，以清償安排來台欠下的10幾萬元費用，有被害女子18個月內接客多達540次，高雄地院一審依共同犯人口販運防制法之圖利利用不當債務約束使人從事性交易罪，將吳男夫妻各判刑1年10月，未查扣的犯罪所得300多萬元均追繳。另涉案的吳妻菲籍姪女也判刑4月，如易科罰金12萬元。可上訴。

三民二分局去年初接獲檢舉，得知綽號「阿城」的夫妻涉嫌拘禁菲律賓藉 LEO TRONO LEDESMA 等10名外藉女子陪酒賣淫還債，循線偵破吳男（60歲）和菲籍妻子潔琳（44歲）涉嫌在鹽埕區經營 MANILA DISCO BAR （馬尼拉迪斯可酒吧），從2014年起安排菲籍女舞者來台，再以每位女子須償還安排來台灣的10多萬元的費用，要求陪酒或與男客「出場」性交易。

判決指出，吳男夫妻開的夜店，不作台客生意，專接外籍船工等客人，美名菲籍女舞者陪酒，客人「賞大酒」一杯400元，女子抽150元，每月要推銷100杯大酒的業績才可領到21000元的底薪。

女舞者和男客「出場」1小時4500元，小姐拿2000元，吳男抽2500元；2小時6000元，小姐分2600元，其他都交給吳男。

離譜的是，吳男還訂有「處罰條例」，規定賣淫女的體重不得超過48公斤，超過1公斤罰1000元，沒穿制服也要罰1000元。

吳男與妻子在法院審理僅介紹她們跳舞表演及陪酒，辯稱賣淫是她們個人行為，並否認有控制菲籍女舞者行動自由，否則不會有女舞者懷孕，但不為法官採信。

有被害女舞者還指控，若不願從事性交易，吳妻會以「你以為你是處女嗎」、「你以為妳很漂亮嗎」 、「這樣要怎麼還錢」等語怒罵、羞辱並施壓，吳妻的兩名菲籍姪女蜜吉兒、羅莉（在逃通緝）並協助管理受害女舞者。直到警方瓦解該跨國人口販運集團，10名受害菲籍女舞者才獲救，其中有人被控制18月期間，賣淫超過500多次。

高雄地院一審將涉案吳男夫妻各判刑1年10月，並裁定追繳300多萬元不法所得。

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