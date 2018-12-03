婦人暗夜遭行搶 警以車追人48小時逮人

2018-12-03 13:55

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市一名婦人在中都濕地遭人飛車搶奪皮包，內有證件及3000元，警發現歹徒作案前先竊他人車牌後，再掛自己借來機車上行搶，警過濾上百支監視器，以車追人，趁37歲黃姓男子取車時將他逮捕，訊後依搶奪、竊盜罪嫌送辦。

上個月29日晚間，55歲劉姓婦人在三民區中都濕地附近遭一名男子從身後飛車搶奪皮包，內有身分證件、多張信用卡及現金3000元，被害人一時緊張及事發倉促並未記住搶匪車牌及特徵。

三民一警分局三民派出所獲報，調閱監視器發現歹徒騎乘的機車是懸掛失竊車牌，進一步也查出失竊車牌的地點位於苓雅區輔仁路，警方過濾上百支監視器，鎖定歹徒騎乘一部銀黑色重機車犯案。

警方以車追人方式，發現歹徒騎乘自己借來之機車前往輔仁路竊取車牌，並循線找到歹徒騎乘之機車，並在旁埋伏守候，待歹徒取車時，遂上前將他逮捕。

37歲黃姓搶嫌（多項搶奪、強盜前科）坦承犯案，並帶同警方於住處起出作案車牌、衣、褲，黃嫌表示，因向友人借錢還不出來才犯下搶案，全案經訊問後依搶奪、竊盜罪嫌，移送高雄地檢偵辦並申請高雄地方法院裁准羈押，持續追查是否另涉其他刑案。

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