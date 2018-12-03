喝醉上車睡覺 老車自焚差點喪命

台中市東勢區東坑路3日凌晨4點多傳出火燒車。（記者歐素美翻攝）

2018-12-03 13:24

〔記者歐素美／台中報導〕李姓男子與友人把酒同歡，因不勝酒力，獨自跑到車上睡覺，不料，半夜車子突然起火，李男幸運逃出車外，但火勢波及一旁的小貨車及賓士車，警方初步研判可能是李男上車睡覺未熄火，因車齡老舊，長時間怠速才引發火災。

台中市東勢區東坑路3日凌晨4點多傳出火燒車，消防隊出動人車趕到場灌救，但火勢已向左右延燒，波及小貨車及賓士車，2車燒到僅剩骨架，1車半毀，一度傳出有人縱火。

東勢分駐所調閱監視器發現，1輛銀色轎車凌晨2點停到東坑路旁，4點左右排氣管突然冒出大量黑煙，李男隨即從駕駛座開門下車，試圖自行滅火，但火勢逐漸擴大，李男趕緊通報119。

李男（46歲）向警方表示，他從大茅埔到東勢朋友家飲酒，因不勝酒力，自行到車上休息，沒想到睡到一半，聞到燒焦味，下車查看，後車廂已經冒出火苗。

警方調查發見，李男駕駛的車輛已出廠16年，根據監視器畫面，起火前後並無可疑人士經過，初步排除縱火可能，研判可能是李男的車輛老舊，怠速過久才造成火燒車。

台中市東勢區東坑路傳出火燒車，消防人員到場灌救。（記者歐素美翻攝）

一旁的小貨車被燒到面目全非 。（記者歐素美翻攝）

李男駕駛的銀色小客車被燒毀。（記者歐素美翻攝）

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