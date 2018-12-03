澎湖海巡隊三連發 查扣越界中國漁船

澎湖海巡隊防堵非洲豬瘟入侵，聯絡防檢局現場進行消毒。（記者劉禹慶攝）

2018-12-03 13:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海巡署艦隊分署第八（澎湖）海巡隊3連發，一連3天掃蕩越界中國漁船，繼前2日查扣「閩東漁61119號」、「閩東漁65098號」，今日在目斗嶼西北方海域，再度查獲中國「閩獅漁06897號」號漁船越界，還企圖切斷網具斷尾求生。

澎湖海巡隊調查指出，今日凌晨2時50分許在目斗西北18海浬處海域，發現一艘中國「閩獅漁06897號」正在拖網捕魚，巡防艇立即廣播要求停止作業，「閩」船即切斷網具企圖逃逸，並阻擾巡防艇登船檢查，海巡隊以優勢警力強靠方式登船檢查。

經查「閩」船為底拖網作業漁船，船上漁獲2000公斤，已於外海全數進行海拋完畢，並將「閩」船押返馬公港偵辦，經初步調查「閩」船以蔡姓船老大為首共計14名船員，該隊為防堵非洲豬瘟入侵澎湖地區，亦立即通知澎湖防疫單位到場實施防疫作業，依違反「兩岸人民關係條例」及採取沒入、留置等六大執法手段予以重罰。

根據統計，截至今年12月3日止，澎湖海巡隊已扣留中國漁船20艘169人次，驅離75船次，裁罰金額1570萬元整（尚有4艘未裁罰），澎湖海巡隊為有效嚇阻大陸漁船越界捕撈漁獲，加強部署巡防艦艇於目斗嶼、花嶼及七美海域巡邏及巡防艇常態進駐七美南滬港，節省航程就近處理海上案件。

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