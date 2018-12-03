西濱快速路梧棲段6車連環撞 3人輕傷送醫

西濱快速道路南下156.1公里處梧棲路段連環撞，造成3人輕傷送醫。（記者歐素美翻攝）

2018-12-03 13:09

〔記者歐素美／台中報導〕西濱快速道路南下156.1公里處梧棲路段，今天上午7點半發生連環車禍，造成葉男、吳男及蘇男3人頭部及四肢擦挫傷，經送往童綜合醫院治療，幸皆無大礙，因正值上班時間，車禍造成西濱快速道路梧棲段、龍井匝道口前塞車約1個半小時，直到8點53分才排除障礙，恢復交通。

清水分局梧棲交通小隊長吳振福表示，今天上午7點半左右，西濱快速道路龍井匝道口前塞車，朱男駕駛的曳引車煞車不及，追撞前方葉男駕駛的小客車，造成葉男及乘客吳男受傷；葉男的小客車再推撞前方蘇男駕駛的休旅車，造成休旅車側翻，蘇男也受傷；蘇男的車子再追撞前方周男駕駛的車子，幸3人僅輕傷，周男未受傷。

除了4車連環撞，後方林男駕駛的曳引車，也不小心追撞前方李男駕駛的小客車，幸未造成人員受傷。兩起車禍，共6車遭殃。

警方獲報到場處理，發現駕駛皆未酒駕，6人酒測值皆為0，初判為未保持安全距離才釀禍。因為車禍時正值上班時間，西濱快速道路龍井匝道前排起長長車龍，直到8點53分，警方才排除現場，恢復交通。

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