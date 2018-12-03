與老公吵架找友人訴苦 最後竟被「抬屍」回住處

黃男與黃女將楊女抬回住處後離去。（記者王冠仁翻攝）

2018-12-03 13:01

〔記者王冠仁／台北報導〕19歲楊姓女子與林姓丈夫結婚後，兩人常因瑣事吵架，昨天凌晨林返回台北市德惠街住處時發現楊女躺在床上動也不動，身旁還有不明藥物，林一度以為楊服毒自殺。但警方調閱監視器畫面追查，驚見一對男女將楊「抬」回來，這才查出原來楊女找同事訴苦，期間還喝了毒品咖啡包，楊疑因服用過量才暴斃身亡。

警方調查，林姓男子是裝潢工人，他與目前無業的楊女結婚育有1子，小孩平常住在外婆家由親戚照料，兩人則在德惠街租屋居住；這對年輕夫妻經常吵架，本月1日兩人又因生活瑣事再起口角。

林男昨天凌晨下班返家後，卻發現楊女躺在臥室內動也不動，嚇得報警；警方與救護人員趕到現場，發現楊已氣絕多時，身邊還有酒瓶與2顆不明藥物。林一度認為是他與楊吵架害楊服毒輕生，十分自責。

不過，警方調閱監視器畫面追查，卻發現1日深夜，已經全身癱軟的楊，居然被一對男女抬回住處。警方循線找到涉嫌「抬屍」的48歲黃姓男子與23歲黃姓女子，他們聲稱1日晚上眾人前往黃女東園街住處聊天，期間黃男拿出毒品咖啡包給楊食用，楊連喝2包後疑因服用過量，沒多久就失去意識。

黃男與黃女見闖禍，嚇得不敢報警，反而將楊女抬回德惠街住處，還在她身邊丟了2顆搖頭丸製造自殺假象。警方最後將黃男與黃女依毒品、過失致死罪嫌送辦，同時並將擇期針對楊遺體解剖釐清確切死因。

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