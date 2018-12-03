林舜銘兄弟檔殺人分屍，逃死定讞。 圖為警方跟監涉嫌殺害樓永豐的林姓兄弟，短褲是弟弟林宇光，長褲是哥哥林舜銘。（資料照）

2018-12-03 12:39

〔記者張文川／台北報導〕新北市兄弟檔林舜銘、林宇光，3年前為了父親的財務糾紛，殺害90歲樓姓老翁後，分屍支解成6大塊棄屍；一、二審都將兄弟各判刑18年、14年8月，林父林仕琅依私行拘禁罪判8月；3人上訴，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

判決指出，林舜銘兄弟認為父親林仕琅被50多年好友樓姓老翁以投資土地為由詐騙錢財，2015年7月林父向樓翁佯稱有土地要買賣，約出樓翁至板橋火車站，林父遞給樓翁紙條，上面寫有林舜銘位於新北市三峽區的租屋處地址，要求樓翁從車站搭計程車前往。

樓姓老翁到了三峽，剛進門就被林舜銘兄弟以繩索綑綁並控制行動，樓翁劇烈抵抗並與兄弟口角，林舜銘兄弟一時氣憤殺害樓姓老翁，再肢解屍體，分成6塊裝袋丟棄在三峽山區溪裡。

樓翁人間蒸發近1年半毫無音訊，直到2016年12月，一名至三峽登山健行的民眾，在雲森瀑布溪水中，發現樓姓老翁的腿部脛骨，全案才曝光，檢警循線逮獲林家父子3人。

一審新北法院認為，林舜銘兄弟所為，雖對社會治安造成重大危害，但起因是因財務糾紛引發嫌隙，仍與「大規模、無差別或長期虐殺人類」等泯滅人性、最嚴重的犯罪有所差別，未判處死死，依殺人等罪判林舜銘18年、林宇光14年8月徒刑，林仕琅未參與殺人也未能預見樓翁會死亡，因此只依私行拘禁罪判刑8月。

二審高院維持原判，最高法院今也認為二審判決未違誤法令，量刑適中，今駁回上訴，全案確定。

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