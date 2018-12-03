餐會強吻女教師 北市原民會前主委陳誼誠性騷擾被起訴

2018-12-03 11:57

〔記者黃捷／台北報導〕台北市政府原民會前主委陳誼誠，遭控在今年初的聯誼餐會上強吻一名退休女教師，過程中還說：「我一定要親到妳！」全案經市府性平會、市議員協調未果，女教師憤而提告，台北地檢署今依違反性騷擾防制法將起訴陳誼誠。

女教師指控，今年1月27日參加原住民教師協會舉辦的活動，當天下午再與陳誼誠等人到某原住民餐廳續攤，眾人飲酒歡唱，未料唱到一半，陳突然拉著她手作勢要親，她嚇得推開，陳卻又拉住她的手和帽子說：「我一定要親到妳！」最後仍被強吻到左臉頰，她感覺很噁心，隨即離開餐廳。

陳誼誠到案否認犯行，辯稱當時只是與女教師同台唱歌，肢體偶有接觸，但絕對沒有強吻對方，也沒有說「一定親到妳」，不知為何女教師要誣陷他。

不過，檢察官勘驗女教師的LINE對話紀錄，發現陳誼誠的妻子曾傳訊表示，願意帶陳當面道歉，此外，案發後女教師有帶著現場證人，找台北市議員求助，整個協調過程有錄音，證人對於事發經過有完整敘述，與女教師指控內容差異不大，遂認定陳誼誠犯行，依違反性騷擾防制法將他起訴。

性騷擾事件爆發後，儘管陳誼誠力圖自清，還發表聲明稱此事「無中生有」，相信司法會還他清白，但北市性別平10月初調查判定性騷擾案成立，陳誼誠為免影響市府形象，隨即依「生涯規劃」為由請辭。

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