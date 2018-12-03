鴻源吸金案被害人已故 家屬被騙去買納骨塔！

2018-12-03 12:05

［記者楊政郡／台中報導］將近30年前的鴻源吸金案，黃姓受害人已故，但其家屬被以「鴻源吸金案受害人」身分、賣納骨塔的3女子詐騙120萬買了10個納骨塔，食髓知味，要再騙10個120萬元未遂，張姓母女才發現受騙，台中地檢署偵查後起訴謝、洪、蔡等3女子詐欺罪。

台中地檢署檢察官調查，謝、洪、蔡都是納骨塔銷售人員，謝、洪兩人由不詳管道得知，張婦母女是「鴻源吸金案」被害人黃男（已歿）的配偶及女兒，2017年7月謝女打電話給張婦說，有顧客要購買「新都納骨塔」（現以更名為國寶南都納骨塔）20個，公司核對塔位時發現，其中有10個是黃男的權利（黃男是為「鴻源吸金案」被害人），希望與張婦面談。

張婦不知有詐同意謝女到府面談，謝女到府後說，聲稱有台南市楊姓醫師向公司購買「新都納骨塔」20個，但其中10個是黃男的權利，詢問張婦是否願意轉賣。去年7月17日謝女與洪女到訪，言明楊醫師已同意以每個36萬8千元購入，而黃男10個的權利，因屬「鴻源吸金案」賠償戶，每個只要12萬元，轉手每個賺24萬8千元，8月中旬公司就會與楊醫師簽約買賣。張婦母女不知有詐，同意買下並匯款120萬，謝、洪賺取22萬800元佣金。

蔡女發現謝、洪竟這麼容易就賺了22萬餘元，也想摻一腳，又向張婦說當初作業疏失，楊醫師要購買的另外10個也是黃男的權利，且楊醫師在中國的診所出狀況，簽約要延到9月22日，希望張婦也買下另10個納骨塔，但張婦母女資力有限，不願購買，事後詢問楊醫師買了沒？蔡女還誆稱，因張婦沒買其他10個，公司另找20個賣給楊醫師，至於先前張婦買下的10個，公司會再幫忙找其他人購買，張婦才發現都是騙局。

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