餐飲公司男員工在宿舍浴室裝針孔 偷拍女同事洗澡、如廁

2018-12-03 11:39

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市一家餐飲公司的員工林姓男子，涉嫌於7月間在公司宿舍3樓的公用浴室內，裝設針孔攝影機，偷拍3名女員工洗澡、如廁的畫面，桃園地檢署今天已依妨害秘密罪嫌將他提起公訴。

林姓男子（42歲）7月間在公司提供的宿舍房間內發現一組針孔攝影機，他不知道該交還給誰，就佔為己用，並於7月下旬將針孔攝影機放在公用浴室的隱密處。

警方說，林男將針孔攝影機放在浴室內，先後拍下3名女員工洗澡、如廁的畫面，過程中他趁著洗澡等時機，不定期進入浴室取出針孔攝影機的記憶卡後，將畫面存放在自己的筆記型電腦或隨身碟中，方便自己觀賞。

直到8月5日，另名男員工發現浴室內的針孔攝影機，3名女員工才知道遭到偷拍，趕忙報警追查，警方查出林男犯案，已查扣他的筆記型電腦、記憶卡。

檢方說，林男坦承偷拍女員工洗澡與如廁畫面，罪證確鑿，已因他涉嫌妨害祕密罪提起公訴，他將要面臨3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金等刑責。

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