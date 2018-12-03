這款稅務員！審核自家報稅案 少繳逾20萬

2018-12-03 11:06

［記者楊政郡／台中報導］財政部中區國稅局民權稽徵所王姓女稅務員，違規由自己審核其黃姓配偶的2013年度綜合所得稅申報案，然後圖利、虛列多項免稅額及扣除額，違法抵繳稅額逾20萬元，2017年她向廉政署自首犯行，台中地院依貪污罪判2年、褫奪公權2年，緩刑4年，判決確定後須向公庫支付20萬元。

台中地院判決書指出，王女服務於中區國稅局民權稽徵所，2010年與黃男結婚，2011年2月留職停薪2年餘（產假及育嬰假），2014年12月26日復職，其配偶黃男戶籍地為新竹市，一般是向北區國稅局申報綜合所得稅，但2014年5月她在台中市住處，以電腦申報她家2013年度綜合所得稅（戶長為其配偶黃男）竟故意將黃男戶籍寫錯，寫到台中市西區也就是王女自己的負責區（中區國稅局第四服務區）。

王女向中區國稅局提出申報案後，由謝姓稅務員（王女的職務代理人）承接審核，謝男初步發現王女母親有筆房屋交易所得應補繳4萬餘元稅額，此申報案就暫緩下來，在王女2014年12月26日復職後，她不但沒有利益迴避，自己審核自家報稅案，且恣意浮報列舉扣除額，如房屋租金支出虛列約10萬元、醫藥及生產支出虛列16萬餘元（其中5萬餘元是浮報）、還有虛報撫養3名姪子女，列舉扣除額達25萬5千元，而王女母親的房屋交易所得也虛列為「重購自用住宅扣除」又免稅！總計抵繳逾20萬元，圖利其配偶黃姓納稅義務人。

但紙包不住火，王女當年度審核自家綜合所得申報案，在機關內有人竊竊私語，自覺紙包不住火，2017年6月到廉政署自首，黃男也已補繳稅額，法官認為她已自身反省，當不會再犯，判2年、褫奪公權2年，緩刑4年，判決確定後須向公庫支付20萬元，如果沒有繳公庫，檢察官可強制執行並聲請撤銷緩刑。

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