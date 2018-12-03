「小三」挨告通姦 庭外被「正宫」拉扯受傷 逆襲反控

2018-12-03 10:58

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名鄭姓女子與許姓商人發生不倫戀，東窗事發被許妻控告通姦，判刑4月還得賠償10萬元，不過，「正宫」許妻開庭時不滿鄭女當著她員工面前，揭露鄭女與許男的不倫關係，一時衝動於法庭外拉扯鄭女質問，反遭「小三」鄭女逆襲控告傷害，也遭高雄地院判處拘役20日，如易科罰金需繳2萬元。可上訴。

據了解，從事室內設計工作的鄭姓女子，被控在2015年7月、8月間兩度和許姓商人發生性關係，東窗事發遭許男的老婆怒告通姦，遭高雄地院一審判刑4月，如易科罰金需繳12萬元，附帶民事賠償則須賠10萬元。

不過，許妻雖打贏妨害家庭官司，但去年12月在高雄地院民事庭開庭結束後，因不滿鄭女開庭時，當著許妻員工面前自述她與許姓商人的不倫關係，認為顏面盡失，一時衝動，於鄭女欲離開法庭之際上前質問，以左手抓住鄭女背後衣物，右手抓住鄭女右上臂之方式，將鄭女推至庭外走廊，造成鄭女右上肢有2 ×1.5 公分挫傷。

鄭女為此也驗傷提告，許妻雖否認故意動粗傷人，並辯稱當時抓住鄭女手臂是怕她穿高跟鞋跌倒，但法官認為她有可能一時用力過猛造成鄭女手臂挫傷，仍依傷害罪判處她拘役20日，如易科罰金2萬元。全案可上訴。

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