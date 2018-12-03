陣頭互看不順眼 莽男持刀怒砍2將首

2018-12-03 10:51

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊市區昨日下午有廟會遶境活動，未料熱鬧的宗教盛事卻演變成街頭互毆，新莊警方昨下午接獲民眾報案，指稱新莊老街上有民眾打架，警方隨即出動快打部隊到場，發現33歲詹姓、34歲周姓將首2人腿部遭利器劃傷，而兇嫌已逃離現場，警方事後調查，雙方為不同陣頭，在「官將首」表演叫陣時互看不順眼，因而衍生為流血衝突，警方循線追查，不到3小時帶回涉案的4名兇嫌。

警方調查，昨日為「花壇寶玄堂」受邀北上至新莊區遶境，而新莊當地宮廟「五王府」找來台北市木柵的陣頭幫忙表演，其中涉案的24歲鄧男、29歲張男、22歲林男、23歲孟男等4人也是工作人員。

昨下午5時許，遶行隊伍行經新莊老街，雙方陣頭彼此互相叫陣，因此爆發推擠衝突，混亂之中一旁的鄧男見狀為了幫同團友人出氣，竟持暗藏的折疊刀朝著詹、周2名將首猛刺，2人左大腿、右小腿中刀，當場鮮血直流，所幸2人送醫治療後無生命危險。

新莊分局獲報後循線追查，4人自知難逃法網，在昨晚陸續主動到派出所投案，偵訊時鄧男承認犯行，供稱不滿對方叫囂才會行兇，警方訊後依傷害罪嫌將4人移送法辦。

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