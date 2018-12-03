山友找狗迷了路 隔天搜救人員連人帶狗一起救下山

搜救人員成功將張男（右５）及其愛犬搶救下山（記者吳昇儒翻攝）

2018-12-03 10:22

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市一名張姓男子1日上午帶愛犬到東北角爬山健行，返家時狗卻不慎走丟，張男為了狗只好在牡丹山上待了一夜。未料，隔日自己卻迷了路，只好向119求援。張妻則向搜救人員請託，找丈夫時也請順道找看看愛犬蹤跡。搜救人員上山後，先在山坡上找到受困的狗，再向上約走10分鐘，找到迷路的張男，成功將人、狗一併救下山。

新北市消防局九份消防分隊2日上午獲報後，立刻集結出動，沿著台102線尋找張男蹤跡，所幸他的手機還有電，能夠使用GPS定位，將自己的方位告訴消防局，縮短消防隊員搜救的時間。

九份分隊隊員林弘明見山區芒草叢生，搜救能見度非常低，只好拿出工具砍除芒草，隔沒多久就發現一隻身體虛弱的柴犬在草叢中低鳴，仔細一看脖子上有項圈，且外觀與張妻敘述的相同，馬上通報現場指揮官已經找到張男的愛犬。

搜救人員再根據GPS定位系統資訊，沿著步道向上搜索，過了約10分鐘，找到在山區受困的張男，大約30分鐘就順利將人、狗帶下山。

張男向搜救人員表示，因為山中芒草太高擋住視線，不只狗找不到、連自己都迷了路，因為擔心愛犬迷失山區會有生命危險，加上自己有攜帶保暖衣物及乾糧，當下就決定在山區待一夜，等隔日上午再繼續搜尋，沒想到走到約7點時，發現自己的方向感已失，擔心發生意外，只好向消防局及家人求援，也感謝搜救人員不只救自己下山，連迷路的狗狗都一起幫忙尋獲。

新北市政府消防局第六大隊大隊長鄭向晃表示，登山活動宜結伴同行並備好充足食物、飲水、備用電池、個人常用藥品與保暖衣物，切勿獨自一人登山。登山前應考量本身體力做好路線規劃，遇氣象條件不佳時切勿貿然登山。登山迷路時不需過度驚慌、保持冷靜，並撥打「119」求救，若無電信訊號時可以改撥「112」求救，並聽從派遣中心指示操作手機來查詢迷路地點的經緯座標，並將其座標告知派遣中心以利縮小搜索範圍增加獲救機會。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/