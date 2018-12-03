心急毛小孩走丟 警牽線助尋回愛犬

2018-12-03 10:10

〔記者黃建華／高雄報導〕「警察先生，親戚託付我照顧的約克夏犬不見了!」前晚一名林姓女子心急如焚向自強路派出所報案，想請警方協尋走失的毛小孩，沒想到運氣真好，毛小孩早被善心民眾拾獲，並通報警方，蔡姓警員確認是同一隻狗後，迅速聯繫上撿到狗的民眾，讓林女又驚又喜，再三感謝警方的「破案」效率。

警方指出，前天晚間9點許，林姓女子（56歲）在前金區新田路發現一隻毛色乾淨漂亮、戴有項圈卻又無人牽引的約克夏犬一隻，四處詢問找不到狗主人，附近的動物醫院也打烊，便向自強路派出所報案「撿到寵物犬一隻」，員警蔡旻翰獲報後仔細詢問拾獲經過與細節、並由林女提供狗狗相片及聯絡方式給警員，稱如有需要可隨時跟她聯繫。

沒想到，當晚11時，另一林姓女子（32歲）急急忙忙跑到自強路派出所，稱其親戚託她幫忙照顧的狗狗，於當天傍晚出門散步時不慎走丟了，值班員警蔡旻翰一聽，便聯想到可能是稍早民眾所拾獲的寵物犬，於是詢問失主走失的寵物犬有無照片、在甚麼地方走失等問題，在確認是同一隻約克夏犬後，便聯絡拾得狗狗的林女，親戚託付的毛小孩失而復得，「破案」迅速，讓林女萬分感謝派出所的效率。

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