遊民收容所喝水起衝突釀重傷 西瓜刀打贏木棍判刑5年半

李姓男子跑到遊民收容所「流星家園」使用飲水機取水引發衝突，險釀出人命。 （照片中人事物與本新聞事件無關）。（記者李立法攝）

2018-12-03 10:10

〔記者李立法／屏東報導〕李姓男子夜間常跑到屏東縣遊民收容所「流星家園」使用飲水機取水，因聲響過大引起曾姓街友不滿，雙方因而結怨，2人在巷口遭遇，結果引爆衝突，持木棍的曾男不敵持西瓜刀的李男，被砍成重傷差點送命，李男被依殺人未遂罪起訴，法院審理後判李男有期徒刑5年半，可上訴。

收容在「流星家園」的曾姓街友，因不滿李男常在夜間跑到「流星家園」內使用飲水機製造聲響擾人睡眠，雙方因而發生衝突，曾男持木棍跑到巷口，李男見狀則跑回機車停放處取出西瓜刀，曾男不敵，被砍成重傷，緊急送醫才保住性命，李男事後被依殺人未遂罪送辦。

李男辯稱是曾男先拿木棍打他，他才拿西瓜刀反擊，沒有要殺人的意思；法官檢視曾男傷勢，頭部及腹部受重創，幾乎都是致命部位，李男下手毫不留情，應依殺人未遂罪論處。

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