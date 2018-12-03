貴婦奈奈沒捲款？她爆料狂打臉

2018-12-03 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕知名部落客貴婦奈奈和丈夫黃博健的杏立博全醫美診所驚傳惡性倒閉，積欠高達上億元的債務，夫妻倆不知去向，事情爆發後，昨晚貴婦奈奈首度發文致歉，但堅稱沒有捲款，也很努力在籌錢，對此，部落客廣告小妹打臉，過著奢華的日子，卻「沒錢賠償死亡病患家屬」。

「說沒有捲款，我也是笑了。」廣告小妹在其臉書粉絲專頁發文透露，「當初是誰找行銷公司狂灑錢下廣告，試圖拉更多新客戶賣療程？」貴婦奈奈、黃博健夫妻倆今年光是診所的收入就很豐厚，「逃跑前兩日還在接待祖國來的投資方」，質疑那麼多錢都到哪裡去了？

廣告小妹說，「夫妻各自在外借高利貸」，過著奢華的生活、不斷炫富，如今背上一大筆債務，痛批「沒錢怪誰？有錢買超跑，沒錢賠償死亡病患家屬，真的是好棒棒」。

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