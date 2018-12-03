山友登山摔傷 苗栗警消花4個多小時運下山急送醫

2018-12-03 08:57

〔記者張勳騰／苗栗報導〕來自雲林縣斗六市登山客一行10多人，昨天前往攀登苗栗縣泰安鄉虎山，途中一名58歲陳姓山友摔倒受傷，動彈不得泰安消防分隊據報，動員人力，山區沿途路面溼滑陡峭，增加救援難度，花了4個多小時，才將傷者送醫，幸無大礙。

泰安分隊值班人員於昨天下午1點接獲報案，指有民眾於虎山八號樁附近摔傷無法動彈，急需救援。泰安分隊立即出動救護車及警義消人員4名，直驅虎山登山口集結，準備入山搜救。

搜救人員挺進上登虎山八號樁，山區沿途路面溼滑陡峭，增加救援難度，搜救人員不畏艱難於下午2點23分時接觸患者，發現陳男手腳及頭部、頸部等多處撕裂傷及挫傷，身體虛弱已無法行走。

泰安消防分隊長劉世賢帶領警義消人員，以徒手搬運方式於下午5點12分抵達虎山登山口，後將患者後送衛福部苗栗醫院就醫治療，幸無大礙。

苗栗縣政府消防局長徐新淵再次提醒民眾，登山前應做足準備再上山，並衡量自身體能狀況，無論登山路途長短、高度如何，皆應偕伴同行，切莫落單；另外，進入山區一定要注意保暖，帶足禦寒衣物以備不時之需，以避免發生憾事。

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