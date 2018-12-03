普門醫院院長診間愛的擁抱 強摟猥褻小護士被判刑

2018-12-03 06:13

［記者張議晨／宜蘭報導］「醫師請你尊重一點！」宜蘭縣普門醫院院長呂昭林，到宜蘭某醫院看診時，趁診間四下無人，要求跟診護理師小玉（化名）跟他擁抱，涉嫌以勃起下體頂住女方大腿內側、鼠蹊部位，做前後晃動磨蹭動作，小玉感覺到他的生殖器硬硬、凸凸的大聲喝斥「請你尊重一點」，但呂事後竟說「這件事不能讓別人知道，不然對我們都不好」，女方鼓起勇氣向院方投訴，法官依強制猥褻罪判他8月徒刑，緩刑3年，緩刑期交付保護管束。

判決書指出，60歲的呂昭林，去年6月15日上午到另一家醫院看診時，以歡迎小玉重返職場名義為由，數度開口並張開雙手要求擁抱遭拒，便起身走到女方座位後方，小玉不勝其擾，更擔心若鬧得太僵，日後跟診被刁難，於是起身與他正面擁抱，不料呂男竟強抱2、3分鐘，小玉心想「怎這麼久」，想用手推開對方，呂反以下體頂她，當場喝斥「呂醫師，請你尊重一點！」

小玉庭訊時泣訴，呂用下體頂她時抱得更緊，有碰到大腿，有感覺男性生殖器有「硬硬、凸凸」，覺得不舒服，講第2次「請你尊重一點」，呂才鬆手，隨即伸出左手摸她的右胸，原以為結束了，未料呂又張開雙手從後抱住她亂摸胸口，自己拚命掙扎，呂罷手時在她耳邊說著，「這件事只有我們2個人知道，不要讓其他人知道，不然對我們都不好」，隨即走出診間。

事後病人陸續報到，呂男若無其事在診間看診，還向小玉說「剛剛太熱情，這樣不好」，小玉機警用手機錄音，再透過LINE告知丈夫「醫師剛剛對我不禮貌」，門診結束後向醫院主管投訴；小玉案發沒幾天，前往陽大醫院身心科就診，確診罹患持續性憂鬱症、創傷後壓力症等病狀。

但呂昭林聲稱，是小玉主動站起來擁抱他，3、5秒就結束，短暫時間內不可能有生殖器勃起頂住對方私密部位前後搖晃情形，再者，他身高175公分、59公斤，女方身高160公分、體重74至76公斤，2人站立情況，他的生殖器至多頂到對方肚子，不可能頂到私密部位，至於被控襲胸則是不慎碰觸；小玉反駁，指控呂男雙腳張開站著，以微蹲姿勢作不禮貌動作。

宜蘭地方法院合議庭認定呂男對小玉猥褻，斥責呂為滿足一時性慾，以擁抱為由，持續用下體頂住對方大腿內側、鼠蹊部位前後磨蹭及抓摸胸部等猥褻犯行，造成被害人心理傷害甚鉅，審酌呂男沒有前科，也賠償小玉損失並獲原諒，兩造達成和解，呂應知所警惕無再犯之虞，併予宣告緩刑以啟自新。

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