尉熙壹號救護車報到 家屬籲請公布敬鵬大火真相

2018-12-03 01:04

〔中央社〕桃園市敬鵬工業平鎮廠大火造成6名消防員殉職，隊員林尉熙傷重不治後捐贈器官遺愛4家庭，為使他的大愛精神繼續發揚光大，林尉熙父母親捐贈一輛救護車，命名為「尉熙壹號」。

桃園市平鎮區敬鵬工廠4月28日晚間發生大火，猛烈火勢造成桃園市政府消防局埔心分隊游曜陽、平鎮分隊李翰霖、林尉熙、山峰分隊余佳昇、林伯庭、游博瑜等6位消防人員不幸罹難。

林尉熙的父親林盈璋表示，希望救護車能代替兒子幫助及照護更多人，敬鵬大火至今半年多，但調查結果似乎無進展，希望檢調能儘速查明真相並公布，這也是6名殉職消防員家屬的心願。

林尉熙的父親是高雄岡山分隊義消，母親的消防婦宣隊的分隊長，林盈璋表示，林尉熙受家人影響，自幼就立志成為消防員，4月28日出勤敬鵬大火搶救任務時受困火場，被救出送醫後仍於5月6日殉職，家人除捐出器官遺愛人間，更運用各界捐助的善款新台幣320萬元，購置一輛救護車捐贈，家人認為這是緬懷林尉熙最好的方式。

桃園市長鄭文燦表示，敬鵬事件後，市府相關局處，聯合進行高風險工廠檢查，強化救災效能及公共安全，也辦理消防人員火場生存訓練與化學災害搶救訓練指揮官班等訓練，並針對桃園215家達列管標準的PCB廠，建置化學品種類與數量配置圖，強化救災能力。（編輯：嚴思祺）

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