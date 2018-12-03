趁機性侵女學生 惡質跆拳狼教練竟稱可紓解讀書壓力

2018-12-03 00:37

〔記者王俊忠／台南報導〕南部地區1所高中跆拳道男教練「阿為」指導女學生「小玲」學跆拳道、安排小玲到校外跆拳道館宿舍住。阿為竟利用這機會、深夜到宿舍叫醒小玲說「可做情侶間做的事來紓解讀書壓力」，小玲被迫與教練接吻；教練還進一步對小玲舔胸、以手指伸進女方下體，並要小玲為他口交。台南高分院依對未滿16歲女子性交罪、判這名狼教練2年徒刑，還可上訴。

校方表示，此案發生後，學校即向教育主管單位通報性平事件進行調查，男教練阿為已被校方解職，不在該校任教。學校師長並提醒運動教練要注意自己與未成年學生之間的互動份際，切不可逾矩。

判決指出，2015年間在該所高中已擔任跆拳道教練數年的阿為（化名），主要負責學校體育班跆拳道訓練，念這所高中體育班的女學生小玲（化名、年齡約15歲）接受阿為指導學習跆拳道，平時住在阿為提供居住的1處民間跆拳道館宿舍。

阿為知悉其身為小玲的教練，小玲對他信賴有加、習於服從，竟利用控制小玲專長成績及能影響申請繁星大學的機會，於2015年11月5日晚間到6日凌晨，前往小玲與另名女同學同住的宿舍房間。

阿為叫醒小玲後，先抱怨他與1名男學生的家長發生爭執之事，接著又說「日後可以給她好成績，以利小玲申請繁星計畫升大學」，還說「如想要釋放讀書壓力，可以跟他做情侶間做的事」，小玲心裡畏懼教練的權威與成績影響力，只好同意與教練接吻。

期間，阿為察覺房內另位女學生身體翻動，也叫醒這位女學生要她練好跆拳，就可以升上國立大學，語畢就要女學生繼續睡覺。

後來，阿為要求小玲跟他一起下樓，在道館1樓浴室外，教練先拉起小玲衣服、舔其胸部，再把手指伸進女方的下體，最後把自己的性器官放進小玲口中，要小玲為他口交。直到2016年5月間，小玲告知胞姐說她遭到狼教練性侵一事，小玲才與母親向學校舉發教練狼行，使阿為接受法律制裁且不能繼續在學校任教。

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