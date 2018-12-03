偷3欉韭菜 農民求償1萬5 法官僅判賠51元

韭菜示意圖。（記者王俊忠攝）

2018-12-03 00:30

〔記者王俊忠／台南報導〕李姓男子騎機車經過雲林縣1處王姓農民栽種的農田，他下車偷拔走3欉重約3台斤的韭菜，刑事部分，李男被依竊盜罪判罰金3千元確定。農民求償蔬菜損失5千元與慰撫金1萬元；但李男僅同意台北農產公司當天交易價最高1公斤28元估算，願意賠51元給農民。

台南高分院法官審認農民求償的主張「卡無理由」，判李男應賠51元給農民定讞。

王姓農民主張，2017年5月14日凌晨3點多，李男騎機車行經他位於雲林縣某地的農田，竟下車偷拔他種在農田灌溉溝渠旁的3欉韭菜（重約3台斤），使得他受有韭菜損失的5千元與非財產上損失1萬元，要向李男求償1萬5千元。

此偷菜案，刑事部分，台南高分院已依竊盜罪判李男3千元罰金，得易服勞役確定。

被告李男認為，農民損失只有3欉韭菜，土地可以繼續收成，他同意以台北農產運銷公司函覆的當時1公斤韭菜最高價28元計算，3台斤換算是1.8公斤，合計應是約51元，他願意賠這價款給王姓農民，王農的求償金額是天價、過高了！

二審法官向台北農產公司查詢2017年5月14日雲林西螺鎮韭菜交易價格是1公斤18元到28元，這價位估算應與李男所偷的韭菜價值較相當，比原告農民提出的蔬菜產品日交易行情較為可信；另財產權受侵害所生的非財產上損害，法律並無明文規定可以求償精神慰撫金，因此駁回農民的求償訴訟。

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