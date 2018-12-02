「尉熙壹號」報到！ 敬鵬大火殉職勇消家屬捐贈救護車

林尉熙和媽媽吳玉梅。（圖擷取自臉書）

2018-12-02 22:46

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市敬鵬工業平鎮廠大火，造成6名消防員殉職，其中，在平鎮消防分隊服務的消防隊員林尉熙雖重傷獲救，與死神拔河8天後宣告不治，身後捐贈器官遺愛4個家庭受惠；林尉熙的父母，為使兒子的大愛精神繼續發揚光大，2日捐贈平鎮消防分隊救護車並命名為「尉熙壹號」，希望這輛救護車就像尉熙的化身，延續他生前最熱愛的消防救護工作。

得年22歲的林尉熙是高雄岡山人，從小很會讀書，功課名列前茅，文武雙全，家族從阿嬤、父母和姑姑都投入義消、婦宣行列，他從小耳濡目染立志當消防員，高雄中學畢業後報考警察專科學校，畢業分發到平鎮分隊服務。

今年4月28日林尉熙出勤敬鵬工業大火搶救任務，不幸受困火場，被救出送醫急救後生命跡象穩定，但因為腦部缺氧造成傷害相當嚴重且不可逆，醫療團隊忍痛於5月6日宣告不治。

林尉熙的父親林盈璋是高雄岡山分隊義消，母親吳玉梅是消防婦宣隊分隊長，對於兒子不幸罹難至今仍感悲痛，為感謝社會的關懷與鼓勵，決定把哭泣化為力量、把悲痛化為行動，將這份大愛回饋社會，運用各界捐助給尉熙的善款320萬元，以「尉熙壹號」為名捐贈平鎮分隊救護車，希望能照顧更多的民眾、拯救更多的生命；捐贈儀式中，林尉熙的阿公、阿嬤等親友約20人，一早包車從高雄北上捐車儀式觀禮，場面溫馨。

林盈璋表示，敬鵬大火發生至今已半年，4月28日這天對很多人來說可能已經忘記，但是對他們6個殉職勇消家庭而言是永遠也忘不了的日子，這段日子，消防局有到家裡慰問多次，但敬鵬公司連一通電話都沒打過，不聞不問，敬鵬大火的調查結果似乎沒有進展，家屬請市長鄭文燦幫忙，也請檢調盡快讓調查出爐，還原真相，讓整件事能早點水落石出，給6個家庭一個公道。

桃園市去年救護出勤量約9萬6000件，現有40個分隊、4個特搜分隊共有122輛救護車，其中有30輛配備像「尉熙壹號」擁有較頂規配備，像是無線傳輸功能心電圖系統機、四合一生理監視儀等，可強化四大急重症的救治。

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