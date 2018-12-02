疑誤認大樓鄰居是網路遊戲仇家 宅男持刀殺死男鄰居！

2018-12-02 22:13

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市北區北忠街1處公寓大樓今天驚傳兇殺命案！

警方初步調查，27歲的吳姓男子，目前沒有工作，最近約1週前租住在南市北區北忠街1處公寓7樓，他疑是有精神方面疾病（據家屬表示，吳男曾看過精神科醫師），吳男病情部分需住在北部的家屬南下協助調查；吳男疑因沉迷網路線上遊戲，導致陷入遊戲情境過深，誤認為同棟大樓的8樓住戶被害人林姓男子（43歲、目前也無工作）是遊戲中的仇家派來對付他。

今（2）日下午1點許，吳嫌邀約甫認識1個多禮拜的林姓男鄰居到7樓住處談判，兩人一見面，吳嫌即持水果刀砍殺林男到身亡。警方今晚6點半到現場了解案情，從死者遺體外觀檢視，發現脖子部位疑有多處刀傷。因兇嫌要求夜間不訊問，警方需待3日天明之後才能訊問及報請檢方相驗死者遺體傷勢、追查死因；至於死者身上刀傷情形，也須進一步調查。

吳嫌砍殺林男身亡後，聯絡要求蔡姓友人協助處理屍體，蔡姓友人向市警四分局華平派出所報案，四分局把案件轉報五分局勤指中心，由五分局北門派出所員警趕往現場處理，吳嫌與死者林男都留在案發現場。

吳嫌見警方到場即坦承是他殺害林姓被害人，警方派員到場鑑識調查，並將林男遺體運往市立殯葬所冰存，警方依殺人罪嫌對吳男深入訊問調查中。

據了解，死者林男的家屬告訴警方，林男與凶手無冤無仇，為何吳男會這麼痛下殺手？要求警方秉公偵辦這件命案。

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