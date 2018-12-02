分手硬要分手砲揚言有性愛影片 男哀求獲原諒求得緩刑

2018-12-02 22:09

〔記者黃良傑／高雄報導〕翁姓男子和女友分手，佯稱要到女方家拿回個人物品，曾有家暴紀錄的翁男恫稱「握有之前拍攝的性愛影片」，脅迫要求分手砲被拒，竟涉嫌強行性侵得逞，被害人報警，事後翁男哀求道歉獲原諒，高雄地院審結判刑2年，因雙方和解收場，法官准予緩刑5年，但緩刑期間須提供240小時義務勞役、參加2場法治敎育。

判決書指出，被告翁男和阿芳（化名）原為男女朋友，2人於交往期間曾同居於苓雅區租屋處，翁男曾有家暴女友紀錄，2人於2017年12月間分手後，隔月翁男以拿回個人物品為由，前往阿芳租屋處，一度爭吵發生肢體衝突並毀損阿芳的手機。

翁男因女友分手心有不甘，恫嚇阿芳交往時曾拍攝性愛影片，就存在電腦裡，LINE網路很方便，脅迫再發生一次關係，被害人拒絕翁男分手砲請求，仍遭被告性侵得逞，阿芳身心受創報警處理。

高雄地院審理，因阿芳未提告傷害、毀損，性侵害部分因被告坦承犯行，犯後向被害人道歉獲諒解，雙方簽立和解書，雖然強制性交罪屬公訴罪，法官考慮被告犯後已深自悔悟，且力謀賠償被害人所受精神損害，故輕判2年並准緩刑5年，全案仍可上訴。

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