老翁、看護一氧化碳中毒雙亡 看護子獲判分得老翁遺產

2018-12-02 21:12

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣獨居楊姓老翁，請梁姓婦人為24小時看護，因老翁家的熱水器安裝室內，2人不幸因一氧化碳中毒死亡。梁婦之子遭受喪母悲痛，向繼承遺產的老翁之子求償111萬2千餘元；法官認為，老翁與梁婦為僱傭關係，僱主對工作場所等安全，負有注意義務，但一氧化碳中毒是因梁婦洗澡所致，得負一半責任，判決老翁之子於繼承的遺產範圍內，給付梁婦之子55萬6千餘元。

苗栗地方法院法官調查，梁婦約於10年前起，替老翁煮飯、整理打掃；老翁每個月也給1萬5千元作為工資，並提供梁婦居住。

今年2月間，老翁、梁婦被發現分別陳屍在浴室內及浴室門口，檢警相驗發現，老翁把熱水器安裝在住家廚房室內，而梁女洗澡時使用熱水器，使得室內一氧化碳濃度過高，雙雙中毒死亡。

梁婦的兒子柯姓男子主張，因老翁把熱水器裝室內的過失行為，導致母親死亡，讓他們母子天人永隔，老翁應負責任。但老翁已死亡，遂向繼承遺產的老翁兒子求償精神撫慰金100萬元及喪葬費11萬2900元。

但老翁的兒子反駁，父親家的熱水器雖裝設於屋內，但通風狀況良好，已裝設20年以上，多年使用均未曾發生任何事故，並稱若非梁婦洗澡之前未將窗戶打開，有操作不當之情形，根本不會發生事故，認為父親應無過失。

法官調查，老翁與梁婦為僱傭關係，僱用人對於受僱用人的工作場所等相關設備安全，負有注意義務。而一氧化碳中毒的新聞常見，老翁對於室內裝設熱水器，卻沒有採取必要的預防或避免危險發生等措施，任由該危險長期繼續存在，導致梁婦死亡，應負侵權行為損害賠償之責。

但法官指出，梁婦對老翁住家環境熟悉，使用熱水器時未謹慎保持空氣流通，也有過失，認為2人應各負50％過失責任為適當。因此，梁婦兒子的求償金額，應酌減為55萬6450元。

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