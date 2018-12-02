網路鬆餅名店遭放火燒 台南警逮縱火嫌

2018-12-02 20:49

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市中西區1家在網路上頗出名的鬆餅店，昨天遭人縱火。警方調查，有網友在店家粉絲專頁留言嗆要找人砸店，警方在今天逮捕涉嫌縱火的蔡姓男子，蔡坦承因不滿在網路上被嗆聲，昨天才兩次買汽油前往店家點火洩憤。警方訊後依公共危險罪嫌將蔡男送辦。

1日上午7點40分許，南市中西區這家鬆餅店傳出火災，消防局據報趕到場搶救，火勢很快被撲滅、沒有人員受傷，但店面地板被燒黑、垃圾桶燒融，幸無人員受傷。警方進一步調查，發現有網友在鬆餅店的粉絲專頁上騒擾互嗆，有人揚言要找人砸店或來丟東西，警方循線掌握1名可疑對象追查。

店家告訴警方，開店才2個月，就有網友利用假帳號登錄進入粉絲專頁留言，對方曾到店內騒擾，甚至嗆聲要找人砸店或要來丟東西，店家懷疑該名男子曾到過店面，但不知道縱火嫌犯的背景。

轄區警方調閱案發地附近監視錄影畫面，查出蔡姓男子（26歲）涉案，今天上午在家樂福附近拘提蔡到案。蔡向警方供稱，他不滿遭店家與友人嗆聲，昨天上午7點多兩次到加油站購買汽油後，以打火機點火洩憤。

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